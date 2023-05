Due pontini sul podio al festival Tulipani di Seta Nera

LATINA – Il film breve “Grazie Michele” del regista Rosario Errico ha vinto il 1° premio come miglior cortometraggio al Festival Tulipani di seta nera (che si è svolto dal 4 al 7 maggio al The Space Cinema Moderno di Roma). Per l’Alfiere della Repubblica di Latina Valerio Catoia, tra gli interpreti, è arrivata così una nuova soddisfazione nell’ultima giornata del festival internazionale di cinematografia dedicato al racconto dei temi sociali e della sostenibilità.

Premiato anche per il Terzo Settore il documentario (fuori concorso) del regista di Latina Renato Chiocca Tutto Quello che sarà con la seguente motivazione: “L’Italia del terzo settore è un territorio invisibile, ma fondativo. Spesso si trova in provincia, in un’Italia altrettanto nascosta; l’esplorazione di quel territorio ha richiesto a Renato Chiocca 3.500 chilometri e un mese e mezzo di viaggio che ha toccato 13 Regioni, sempre in bicicletta. Il risultato è ̀, un documentario che restituisce un’istantanea di uno dei pilastri del tessuto sociale più profondo del Paese. Uno di quelli che, a ben vedere, lo tiene insieme. Per questo, nel Festival TSN 2023, il direttore artistico della sezione documentari Gianfranco Pannone gli ha consegnato il Premio Terzo Settore”.

Il festival si divide in quattro sezioni: Cortometraggi, Documentari, Digital Series e #SocialClip.