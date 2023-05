Elezioni a Latina, Matilde Celentano incontra Cethegus

LATINA – Continuano gli incontri di Matilde Celentano, candidato Sindaco della coalizione di centrodestra, con la città di Latina. Questa mattina è stata la volta di Cethegus, società consortile che ha voluto affrontare la tematica del rilancio turistico-economico di Latina in vista delle elezioni che si terranno il 14 e 15 maggio. Tanti i temi affrontati: dal turismo alla rigenerazione urbana, dalla transizione energetica alla cultura, passando per lo sviluppo del mondo dell’imprenditoria e per le infrastrutture.

“Ringrazio il presidente Leonardo Valle e i vertici societari di Cethegus – ha dichiarato Celentano – per avermi voluta incontrare per parlare del programma di governo della coalizione di centrodestra, volto al rilancio della città di Latina. È stato un incontro proficuo in cui ho potuto ribadire la nostra intenzione di organizzare tavoli strategici programmatici per condividere le decisioni della città con tutte le categorie. Ho da subito condiviso l’intenzione di avviare da subito un programma di eventi estivi per la stagione alle porte. Tra le prime azioni da realizzare nei primi cinque mesi, infatti, c’è proprio un calendario di eventi al lido e in città come già annunciato nella conferenza stampa di presentazione del programma di governo della coalizione di centrodestra. Si è parlato anche di albergo diffuso, strumento utile per potenziare la ricezione turistica anche in occasione di grandi eventi che coinvolgeranno anche Latina come il Giubileo 2025 e Expo 2030. Ogni intervento verrà condiviso con la cittadinanza e i principali attori, così da progettare insieme la Latina del futuro”.