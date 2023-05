Fondi, incidente frontale sulla Flacca, attera l’elisoccorso: 4 feriti gravi

FONDI – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina poco prima delle 8 sulla Via Flacca a Salto di Fondi dove due auto si sono scontrate frontalmente. Gravi le conseguenze per i quattro occupanti tutti soccorsi e trasportati in ospedale in codice rosso. Uno è stato trasferito al Fiorini di Terracina e uno al San Giovanni di Dio di Fondi, mentre i due più gravi sono stati portati con due diverse eliambulanze in ospedali di Roma. La strada al km 4,800 è rimasta a lungo bloccata per l’intervento dei mezzi di soccorso, poi per i rilievi svolti dalla polizia stradale sotto il coordinamento del comandante Gianluca Porroni.

Secondo una prima ricostruzione delle pattuglie della Polizia Stradale di Formia e Terracina intervenute sul posto per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi, è stata una Bmw che viaggiava in direzione sud, provenendo da Terracina, a invadere improvvisamente la corsia opposta finendo per scontrarsi frontalmente con una Mercedes che proveniva dall’altro senso di marcia. Il conducente non è riuscito ad evitare l’impatto poi le due auto sono carambolate. A riferir e particolari sulla dinamica è stato un autotrasportatore che ha reso la sua testimonianza agli agenti di polizia. Lunghe code sull’arteria.