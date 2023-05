Fondi, Marco Pannone è tornato in Italia, sarà curato al Gemelli. La mamma: “Stavamo cedendo alla disperazione”

FONDI – E’ tornato in Italia dove sarà curato in un reparto specializzato del Policlinico Gemelli di Roma, Marco Pannone, il giovane di Fondi, cameriere a Londra, dove era stato brutalmente aggredito all’esterno del locale in cui lavorava, entrando in coma. “Soddisfazione e commozione, i sentimenti espressi dalla mamma Enza, dal papà Giuseppe e dalla sorella Veronica, al suo arrivo”, raccontano dalla Pro Loco di Fondi che in questi mesi ha raccolto con successo fondi per sostenere le cure e la permanenza della famiglia nella capitale britannica.

Il ricovero del 25enne nella terapia intensiva del King’s College Hospital dove ha subito anche un intervento chirurgico alla testa è durato oltre cinque mesi, dopo i fatti avvenuti il 2 e il 3 dicembre scorso. “Il giovane fondano ha comunicato con gli occhi e i gesti la gioia nel sapere di essere tornato in Italia – raccontano ancora dalla Pro Loco – La mamma Enza ha ringraziato tutti i fondani, cittadini e istituzioni, che con la loro solidarietà morale e sostegno economico sono stati vicini a Marco.

“Ringrazio il Governo Italiano – ha aggiunto Enza – il Ministero degli Esteri, il consolato e l’ambasciata italiana. Soprattutto il senatore Claudio Fazzone che si è prodigato fin dall’inizio interessandosi per la soluzione del nostro dramma, fino a questo felice epilogo. Gli ultimi tempi – aggiunge la mamma Enza – stavamo cedendo alla disperazione di non farcela, ma ora che siamo in Italia, il mio cuore è colmo di gioia”.

Le condizioni di Marco sono migliorate, quel tanto da permettere di affrontare il viaggio aereo. Ora si prospetta un lungo periodo di terapie in Italia

Intanto continua la raccolta per sostenere la famiglia nelle gigantesche spese affrontate. Per chi lo desidera può esprimere la propria solidarietà partecipando alla raccolta di denaro che continua con l’iban intestato all’associazione Pro Loco Fondi IT77M0200873971000102768396, indicando nella causale: Aiutiamo Marco Pannone e i suoi familiari, che – assicurano dall’associazione – trasparente e verrà puntualmente rendicontata con cura.