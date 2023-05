Fondi Pnrr, il Prefetto Falco ha istituito il gruppo di lavoro per i controlli

LATINA – Il Prefetto di Latina Maurizio Falco, insieme al Direttore Generale della Ragioneria Territoriale di Frosinone-Latina, Antonio Manca, ha istituito il gruppo di lavoro che supporterà gli Enti Locali titolari di interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il presidio Territoriale Unitario, costituito in attuazione del Protocollo Nazionale siglato il 20 Ottobre 2022 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, contribuirà a migliorare l’efficacia complessiva dei processi di gestione e attuazione delle progettualità Pnrr, mediante iniziative sinergiche di sostegno alle amministrazioni locali attuatrici, con particolare riferimento ai 206 progetti finanziati a valere sui fondi PNRR del Ministero dell’Interno. La Struttura opererà per il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo delle misure del PNRR, per l’efficace attuazione dei controlli amministrativo- contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento e alla verifica del c.d. titolare effettivo degli aggiudicatari/contraenti, per il corretto raggiungimento degli obiettivi intermedi (Milestone) e dei traguardi intermedi (Target). Saranno anche effettuate le verifiche antimafia necessarie ai fini dell’erogazione dei contributi agli Enti locali. In un’ottica di informazione preventiva è previsto un ciclo di incontri con gli Enti interessati per promuovere attività formative e divulgative in favore degli operatori coinvolti riguardo processi, processi, procedure, sistemi di gestione, monitoraggio, rendicontazione, assistenza nell’utilizzo del sistema informativo ReGis e controllo degli interventi. Il Presidio sarà convocato periodicamente al fine di risolvere specifiche problematiche o necessità di carattere contingente che dovessero interessare i soggetti attuatori.