Giornata Europea dei Parchi, cento appuntamenti nel Lazio

LATINA – Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nell’anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo. “La Regione Lazio con il suo Sistema di più di 100 aree protette festeggerà questa ricorrenza da sabato 20 a domenica 28 maggio, con tanti eventi in tutte le aree naturali protette regionali, con più di 100 iniziative, attività ed eventi per tutti – annuncia la pagina Parchi Lazio – Un’occasione per godere appieno della bellezza e della biodiversità dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali della nostra regione”.

GLI APPUNTAMENTI – Sabato 20 maggio si inaugura la settimana di celebrazioni con “Un calice di biodiversità in cantina”. Un’iniziativa realizzata con il contributo del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste per scoprire la biodiversità agricola del Lazio accompagnati da esperti di settore.

Mercoledì 24 maggio si festeggerà la Giornata Europea al Monumento Naturale La Frasca a Tarquinia con convegni escursioni e degustazioni.

Sabato 27 e domenica 28 maggio gran finale al Parco dei Castelli Romani a Rocca di Papa gran finale di festa, con Guardiaparco e naturalisti, laboratori, escursioni e degustazioni.

Il programma delle iniziative sul portale Parchilazio.it