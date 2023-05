Giovani da tutta Italia a Latina per il Manifesto di Ventotene

LATINA – Si tiene a Latina sabato 27 e domenica 28 maggio, il Seminario di formazione di terzo livello 2023 che segue il Seminario nazionale di Ventotene del 2022 su “La formazione europea e federalista e il futuro delle nuove generazioni“. Tema centrale, l’eredità del Manifesto di Ventotene e la rivoluzione costituzionale di Altiero Spinelli.

“Parteciperanno giovani provenienti da tutta Italia – spiega Mario Leone direttore dell’Istituto di Studi federalisti Altiero Spinelli – Con il patrocinio della Provincia di Latina, avremo due giornate di formazione e confronti con gruppi di lavoro dedicati, e alla presenza delle istituzioni locali e territoriali”.

Nella giornata del 27 maggio, dopo i saluti Gerardo Stefanelli Presidente della Provincia di Latina e di Stefano Castagnoli Presidente dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli, la prima sessione, intitolata “L’Europa, la storia e il federalismo”, sarà dedicata all’eredità del Manifesto di Ventotene come rivoluzione costituzionale di Spinelli ed il tema della militanza federalista come pratica politica, con relatori rispettivamente: Pier Virgilio Dastoli (Movimento Europeo) e Gianluca Bonato (Gioventù Federalista Europea); la seconda sessione della giornata, intitolata “L’Europa, la fiscalità e la stabilità economica”, sarà dedicata al ruolo della fiscalità europea, la transizione ecologica e digitale ed al meccanismo europeo di stabilità e il nuovo Patto di stabilità, con relatori rispettivamente: il Prof. Alberto Majocchi “Centro Studi sul Federalismo) e Prof. Francesco Saraceno (Science Po – Parigi e Luiss – Roma).

Nella seconda ed ultima giornata del 28 maggio, dopo i saluti della Sindaca di Latina Matilde Celentano e dell’Assessore della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, la sessione intitolata L’Europa, le emergenze e le risposte” sarà dedicata al Next Generation EU e ai PNRR ed al ruolo della difesa europea e il ritorno della guerra in Europa, trattati dai rispettivi relatori: Mario Leone (Direttore dell’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli) e Nicoletta Pirozzi (Istituto Affari Internazionali). Alla fine della terza ed ultima sessione di formazione del seminario di terzo livello Post-Ventotene le conclusioni saranno curate dalla Gioventù Federalista Europea.

Le due giornate di formazione sono organizzate dall’Istituto di Studi Federalisti Altiero Spinelli in collaborazione con la Gioventù Federalista Europea e con il patrocinio della Provincia di Latina. IL PROGRAMMA –