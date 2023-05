Gli alunni del Pisacane di Ponza protagonisti di “Generazione Tsunami” su Rai Uno

PONZA – L’istituto C. Pisacane di Ponza è stato invitato dalla Redazione di RaiUno, a partecipare ad una puntata del format “Generazione Tsunami”, dedicato a ragazze e ragazzi della seconda classe della Scuola secondaria di primo Grado, che andrà in onda su Rai Uno, all’interno del programma “Uno Mattina in famiglia”, sabato 20 maggio tra le ore 9.30 e le 10.00.

Per le interviste, realizzate negli splendidi paesaggi isolani, sono stati scelti gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di I Grado che, coordinati dai docenti e dallo “Psicologo della strada” dott. Stefano Pieri, specializzato in progetti scolastici dedicati al mondo psico-affettivo dei giovani, si sono confrontati su un tema appositamente scelto dagli autori della trasmissione, sviscerandone tutte le possibili problematiche e sfaccettature secondo il punto di vista di un adolescente isolano.

La trasmissione vuole raccontare le esigenze emotive ed affettive nonché le aspettative della generazione post pandemia, chiamata per l’occasione “Generazione Tsunami”; le restrizioni vissute, insieme all’isolamento, hanno infatti condizionato fortemente la socialità e la crescita dei nostri giovani, modificandone abitudini, stile di vita e prospettive.