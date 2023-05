I ragazzi della Top Volley alla Del Monte Junior League

CISTERNA – I ragazzi della Top Volley parteciperanno alla Del Monte Junior League che si terrà a Civitanova e Potenza Picena dal prossimo primo giugno per la 30a edizione a cui parteciperanno dieci società di cui nove protagoniste nella massima serie di Superlega Credem Banca.

La 30a edizione del “Trofeo Massimo Serenelli” sarà organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A in collaborazione con Cucine Lube Civitanova e Volley Potentino.

Dieci squadre si sfideranno dall’1 al 4 giugno su due campi: l’Eurosuole Forum di Civitanova e il Pala Principi di Potenza Picena.

I quattro giorni della “Final Ten” vedranno le prime due giornate di gare interamente dedicate ai Gironi: due raggruppamenti da 5 squadre, con gare di sola andata. Giornata chiave quella di sabato 3 giugno, con l’ultimo turno, decisivo per il piazzamento: le prime due di ogni gruppo accedono alle Semifinali, in programma la sera stessa alle 19:00. Sempre sabato pomeriggio si giocheranno anche le sfide che decideranno il piazzamento finale tra il 7° e il 10° posto. La domenica invece si aprirà con la Finale 5°-6° Posto tra le due terze e con quella 3°-4° (tra le semifinaliste perdenti). Il “main event”, la Finale che assegnerà il titolo, si giocherà alle 16:00.

La Top Volley Cisterna, con una squadra realizzata grazie al progetto INSIEMESIAMOPIùFORTI in collaborazione con MARINO PALLAVOLO, è inserita nel Girone B insieme a Itas Trentino; Cucine Lube Civitanova; Vero Volley Monza e WithU Verona. Il primo giugno i pontini sono chiamati a scendere in campo alle 9:00 del mattino per sfidare i “padroni di casa” della Lube. Nel secondo turno la sfida è alle 17 contro L’Itas Trentino. Per la terza giornata dall’altra parte della rete ci saranno i ragazzi della WithU Verona con inizio alle 11:00. Ultima sfida la mattina del 3 giugno alle 11:00 contro la Vero Volley Monza.

Quella del 2023 sarà la seconda Junior League consecutiva nelle Marche, dopo quella organizzata a Fano lo scorso giugno. Al Pala Allende furono i giovani “Diavoli Rosa” della Gamma Chimica Brugherio ad avere la meglio in finale contro l’Itas Trentino, oggi impegnati a difendere il titolo conquistato nel 2022.