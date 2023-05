Il Latina Calcio saluta il DS Marcello di Giuseppe

LATINA – Il Latina Calcio 1932 comunica che Marcello Di Giuseppe non sarà il direttore sportivo della squadra nerazzurra per la prossima stagione sportiva. La società di piazzale Serratore – si legge in una nota del club – “ha condiviso il desiderio di Marcello Di Giuseppe di cogliere nuove opportunità professionali e di avvicinarsi a casa. La società Latina Calcio 1932 ci tiene a ringraziare Marcello Di Giuseppe per l’impegno profuso in questi anni trascorsi con il club di Piazzale Serratore e augura lui le migliori fortune professionali e personali”.

La partenza di Di Giuseppe era prevista e l’ufficialità arriva all’indomani del rompete le righe per atleti e staff che si sono ritrovati allo stadio Domenico Francioni per l’ultima sessione d’allenamento, come da programma. Poi i saluti di rito a fine sessione hanno formalmente terminato la stagione sportiva 2022/2023 dei nerazzurri, liberando di fatto i tesserati da ulteriori impegni, dandosi appuntamento alla prossima stagione.