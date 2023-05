Il mare di Gaeta è eccellente, da Sant’Agostino a Serapo

GAETA – Eccellenti. È così che sono state valutate dall’attività svolta dall’Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) le acque dell’intero litorale di Gaeta. Il tempo (metereologico) non aiuta a gioirne, ma l’estate è vicina e questa è una buona notizia per la città del Golfo che ha nel turismo balneare e nella spettacolare costa, alcuni tra i suoi maggiori punti di forza. Un aiuto senza dubbio per tenere la Bandiera Blu che Gaeta ha da nove anni consecutivi.

I PRELIEVI DOVE – L’estensione dell’area rilevata ha coinvolto i seguenti punti di monitoraggio: da S. Agostino sbocco mare Torrente Grotte a S. Agostino sbocco mare Torrente Longato; da Spiaggia dx Monte a Mare a Centro Spiaggia Arenauta; da sx Torre Scissura a Centro Spiaggia Ariana; da Centro Spiaggia di Serapo a 400 metri dx Faro; 100 m. sx Torrente Pontone.

«La nostra Città – ha spiegato il Sindaco Cristian Leccese – è deputata ad uno sviluppo economico legato al turismo e al mare, il nostro oro blu, passando per il patrimonio più grande che custodiamo: la cultura, l’ambiente e la natura. La balneazione rappresenta forse il segmento più importante del turismo cittadino, per questo accogliamo con grande orgoglio i risultati provenienti dalle rilevazioni ARPA, che attestano l’eccellenza delle nostre acque. Acqua pulita significa vita, salute, alimentazione, tempo libero, energia: una preziosa risorsa di cui beneficiamo ogni giorno. Il nostro obiettivo è innalzare ulteriormente anche la bontà dei servizi alla balneazione, non solo al fine di renderli sempre migliori e strutturare un turismo di maggiore qualità, ma anche per salvaguardare il patrimonio naturalistico che le nostre coste custodiscono. A tale scopo, è altresì necessaria la tutela delle nostre bellezze naturali attraverso la sensibilizzazione di turisti e fruitori al rispetto della natura, seguendo norme e comportamenti di indirizzo pubblico. Negli ultimi anni si è investito tanto sui servizi da garantire sull’intero litorale gaetano – come l’assistenza bagnanti, la pulizia e il controllo degli arenili liberi e il primo soccorso -, ed è nostra intenzione continuare a svilupparli e strutturarli».

«Ancora una volta – aggiunge l’Assessore all’Ambiente e al Servizio integrato dei rifiuti, Diego Santoro –, Gaeta eccelle in tema ambientale. Dopo il primato raggiunto nei livelli di riciclo della plastica, in cui ci attestiamo al primo posto in provincia di Latina e ben al di sopra della media nazionale, arriva la classificazione di qualità eccellente delle nostre acque. Un dato che ci riempie di orgoglio e ci spinge sempre di più a lavorare per raggiungere traguardi ancor più elevati. La stagione balneare inizia, così, nel migliore dei modi, con la certezza di poter offrire a tutti coloro che amano la nostra Città e le nostre spiagge, un mare da favola. Grazie a queste indicazioni, associate ad una maggiore efficienza nella gestione dei rifiuti, nella creazione di aree verdi, nell’offerta di servizi alla balneazione, di corsi d’educazione ambientale e tanto altro, possiamo aspirare alla conquista della Bandiera Blu per il decimo anno consecutivo. Un obiettivo che vogliamo raggiungere e che permetterà a Gaeta di continuare a ricoprire il giusto posto che le spetta in termini di qualità della vita dei residenti e nel panorama turistico nazionale e internazionale».

Tutte le rilevazioni, nessuna esclusa, consultabili sul Portale Acque di Balneazione del Ministero della Salute – www.portaleacque.salute.gov.it -, hanno evidenziato la massima classificazione possibile di qualità delle acque, dimostrando ancora una volta quanto Gaeta possa attestarsi come una vera e propria eccellenza, anche dal punto di vista ambientale.