Incendio doloso al primo chiosco, Bonafoni al Presidente Rocca: “Il Lazio ne sostenga la ricostruzione”

LATINA – Tenere alta l’attenzione sugli incendi dolosi che hanno distrutto due chioschi sul lungomare di Latina. E’ l’obiettivo di una mozione presentata dalla presidente della commissione trasparenza in Regione Lazio Marta Bonafoni e firmata anche dal consigliere regionale pontino Salvatore la Penna.

“Chiediamo al presidente Rocca – scrive Bonafoni – una ferma condanna dell’incendio al primo chiosco balneare di Latina avvenuto lo scorso 15 maggio e un deciso sostegno economico finalizzato alla ripresa dell’attività”.

L’attenzione dei consiglieri regionali riguarda in particolare l’attività assegnata attraverso il bando della Regione Lazio Latinadamare destinato ai giovani, e presa in gestione dalla Seaside Music Young. “Quel chiosco, frequentatissimo da ragazze e ragazzi di Latina, era divenuto in poco tempo un simbolo del protagonismo giovanile, di uno sviluppo territoriale che pone al centro il bene comune e la legalità. È anche per questo che abbiamo presentato una mozione in consiglio regionale. Per chiedere al Presidente Rocca e alla sua giunta una condanna chiara di quel gesto distruttivo, che vuole colpire non solo un luogo ma anche tutto il carico di speranza che si porta dietro. E per fare in modo che la Regione sostenga le spese per la ricostruzione del chiosco e la ripartenza dell’attività che i giovani di Latina hanno sognato e poi realizzato sul lungomare”, aggiunge Bonafoni.