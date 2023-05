Incidente frontale tra furgone e auto sull’Appia , un morto e un ferito grave

LATINA – Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina alle 4,30 sulla SS 7 Appia a Cisterna, in corrispondenza del km 55,600. Nello scontro frontale tra un furgone e un’automobile, un uomo è deceduto. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale con le pattuglie di Latina e Aprilia, il 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo il corpo già privo di vita.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia stradale diretti dal comandante provinciale di Latina Gianluca Porroni, il furgone, forse per un colpo di sonno del conducente, un cittadino pontino di 38 anni ha sbandato verso destra per poi invadere improvvisamente la corsia opposta sulla quale viaggiava in quel momento l’auto condotta da un cittadino straniero di 54 anni che è morto sul colpo. L’impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e anche il conducente del furgone è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso e in prognosi riservata.

La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un fascicolo sull’incidente.

La strada è rimasta a lungo chiusa in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e sul tratto si sono formate lunghe code. Sono attualmente in corso le operazioni di pulizia del piano viabile.