La Protezione civile del Lazio in aiuto all’Emilia Romagna

L’ agenzia regionale di protezione civile ha attivato due squadre di volontariato con specializzazione per il soccorso alluvionale per far fronte all’emergenza in Emilia-Romagna. Le squadre sono già partite e nelle prossime ore verrà loro assegnata una destinazione. Vista la grave situazione provocata dagli allagamenti, è possibile che dal Lazio possano partire altri equipaggi già da domani mattina, con il coinvolgimento di volontari del territorio pontino.