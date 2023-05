La riforma dello sport e le problematiche pontine: il ministro Abodi in visita a Latina

LATINA – “La riforma dello sport, le sue criticità e i correttivi che intende porre in essere il Governo di Giorgia Meloni”. Se ne parlerà, martedì 9 maggio alle ore 18.00 alla Stoà di via Cesare Battisti, con il Ministro dello Sport Andrea Abodi.

Al convegno, organizzato da Fratelli d’Italia Latina, sono invitati i referenti degli enti di promozione sportiva locali e tutti gli operatori attivi sul territorio per fare il punto sulle carenze strutturali del capoluogo pontino.

“Lo sport è uno strumento essenziale di inclusione sociale e di tutela della salute dei cittadini, dai più giovani ai più anziani – il commento del Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – Può però rappresentare anche un motore per l’occupazione locale, o essere considerato un’eccellenza in grado di portare il nome di Latina in giro per il mondo. Tutti obiettivi che la città potrebbe centrare se solo si superasse l’ormai strutturale carenza di infrastrutture sportive su cui occorre assolutamente intervenire. Non parliamo solo di grandi infrastrutture ma anche di impianti medio piccoli, da ristrutturare o gestire in modo diverso, che possano garantire lo sport di base, lo sviluppo dei vivai giovanili e garantire i giusti spazi ai cosiddetti sport minori. Il convegno sarà anche l’occasione, per gli operatori sportivi, di confrontarsi con il Ministro sulla riforma dello sport. Una riforma necessaria ma che a nostro modo di vedere presenta importanti criticità su cui il Governo Meloni è pronto a intervenire”.

All’incontro sarà presente la candidata sindaco del centrodestra, Matilde Celentano.