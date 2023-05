LATINA – Lo scorso pomeriggio il Latina ha disputato al Francioni un allenamento congiunto con il Monterosi, terminato con il punteggio di 4 a 1 per il Latina.

II test con i viterbesi è stato programmato per non perdere l’abitudine ai 90 minuti e per rimediare allo slittamento del debutto nei playoff, fissato per l’11 maggio a Monopoli. Sul traguardo raggiunto dalla squadra pontina Domenico Ippoliti ha raccolto un parere del capitano nerazzurro, Andrea Esposito.

