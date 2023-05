Latina, è il turno del Ministro Musumeci

LATINA – Il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, sarà a Latina Mercoledì 10 Maggio. Prima tappa del tour pontino sarà a Casa Latina, point elettorale della candidata sindaco della coalizione di centrodestra Matilde Celentano. Dopo il punto con la stampa e i candidati al Consiglio Comunale, la delegazione si sposterà a Rio Martino, dove il Ministro incontrerà i rappresentanti delle categorie economiche e imprenditoriali che ruotano intorno alla cosiddetta economia del mare.

“Non è più pensabile che un capoluogo di provincia, che affaccia sul mare e che dista poche miglia da gioielli come le isole pontine non possegga un approdo turistico – spiega il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia – A questo si aggiunge la necessità di rendere fruibile il porto canale di Rio Martino per diportisti e operatori ittici, oggi vittime, ciclicamente, di insabbiamenti prevedibili della foce che rendono impossibile ogni attività. Va poi salvaguardata l’intera costa pontina, che a causa dell’erosione rischia letteralmente di scomparire. I fondi, come spiegato più volte in campagna elettorale, ci sono e la disponibilità del Governo, come dimostra la visita del Ministro, anche. Ora bisogna solo ricreare una concreta filiera di governo con le prossime elezioni amministrative”.