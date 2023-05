Latina, i riconteggi cambiano il consiglio comunale

LATINA – La commissione elettorale per il Comune di Latina è impegnata nel lavoro di verifica dei voti di preferenza di ciascun candidato consigliere e non mancano alcune novità. Il lavoro è ancora lungo ovviamente, ma già si registra qualche novità. Nella lista di Fratelli d’Italia c’è un’uscita e un ingresso: Simona Mulè, che era stata accreditata inizialmente di 827 preferenze, sale a 845 superando quindi Valentina Colonna che rimane a 844. Serena Baccini recupera 8 preferenze arrivando a 849 e superando anche lei la Colonna. Colnna al momento è la prima dei non eletti.

Altra sorpresa nella lista della Lega dove, sempre ancora ufficiosamente, si scambiano la seconda e terza posizione: Federica Censi recupera 13 voti arrivano a 1.299 preferenze e superando quindi Massimiliano Carnevale a 1.296.

L’opera di controllo della commissione proseguirà tra oggi e domani con le ultime liste di centrodestra e a seguire quelle di centrosinistra.

Bisognerà poi vedere cosa decideranno i partiti in merito alla giunta perchè se si deciderà di nominare alcuni dei consiglieri tra i più votati, allora con le dimissioni, le surroghe e lo scorrimento potrebbero entrare in assise uno o più dei non eletti.