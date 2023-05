Latina, la neo sindaca Celentano incontra il direttore di Abc, poi dal Prefetto

LATINA – Incontrerà questa mattina il direttore di Abc Silvio Ascoli, la neo sindaca del Comune di Latina Matilde Celentano. Dopo l’incontro con i gestori dei chioschi del Lungomare, seguito agli incendi dolosi appiccati da sconosciuti al primo e quinto chiosco, si tratta evidentemente di uno dei passaggi considerati prioritari in avvio di mandato. Il confronto con il vertice operativo dell’azienda pubblica voluta dall’amministrazione Coletta per la raccolta e la gestione dei rifiuti, si annuncia a 360 gradi.

Alle 16 invece, la Celentano sarà in Prefettura con gli altri sindaci eletti per l’incontro convocato dal Prefetto di Latina Maurizio Falco. Con lei ci saranno il neo sindaco di Terracina Francesco Giannetti, di Bassiano Giovanbattista Onori, di Roccagorga Carla Amici, di Sonnino Gianni Carroccia, di Campodimele Tommaso Grossi Fernando Magnafico di Lenola.

LO STAFF – Il lavoro della Celentano prosegue su più fronti e si fanno i nomi per i ruoli di vertice dello staff. La nomina degli uffici di stretta collaborazione con la neo sindaca Matilde Celentano sarà infatti il primo passo verso la piena operatività mentre si sta parallelamente lavorando con le forze di maggioranza alla formazione della nuova giunta. Dopo varie indiscrezioni circolate con insistenza sin dalla vigilia del voto, oggi per la prima volta p stato Il Messaggero a mettere nero su bianco i nomi del già capo di Gabinetto dell’ex sindaco Zaccheo, Agostino Marcheselli che sarebbe vicino a rivestire lo stesso incarico; di Stefano Gori, sempre presente al fianco della Celentano durante la campagna elettorale, proveniente dallo staff dell’ex sindaco Ajmone Finestra, a cui andrebbe il ruolo di Capo Segreteria; e di Alessandro Panigutti, fresco dimissionario dalla carica di direttore di Latina Oggi ormai certo per prestigiosa poltrona di Direttore Generale del Comune di Latina.

COMMISSIONE ANCORA AL LAVORO SUGLI ELETTI IN CONSIGLIO – Nel frattempo, anticipata a mercoledì scorso la proclamazione della neosindaca e posticipata quella dei consiglieri comunali, ancora da farsi per il prolungarsi dei riconteggi, torna a riunirsi oggi la Commissione centrale elettorale che ha ultimato i controlli sulle liste del centrodestra e prosegue il lavoro su quelle del centrosinistra. Le operazioni si dovrebbero concludere nelle prossime ore e a seguire si terrà la proclamazione degli eletti (con comunicazione scritta e accettazione da parte dei neo consiglieri). Da quel momento partirà il termine perentorio di 10 giorni per convocare la prima seduta del consiglio comunale che dovrà poi tenersi entro ulteriori dieci giorni dalla data di convocazione.