Latina, per la giunta è questione di ore. Manca solo la Lega

LATINA – Sembra ormai fatta per la giunta che sarà guidata dalla neo sindaca Matilde Celentano che nelle prossime ore ufficializzerà i nomi degli assessori: tre andranno a Fratelli d’Italia, due alla Lega, due alla lista Celentano, uno a Forza Italia e uno all’Udc. A meno di modifiche dell’ultima ora sono certi per la lista Celentano l’assessore al bilancio Ada Nasti sub commissaria uscente con il commissario Valente e Annalisa Muzio del movimento Fare Latina che dovrebbe avere la delega ai servizi sociali e pari opportunità.

Applicando il principio dei più votati sarebbe assessore anche il giovane Antonio Cosentino per Forza Italia con delega alle attività produttive. Certo anche il nome dell’Udc con Franco Addonizio probabilmente a mobilità e trasporti.

Per Fratelli d’Italia ad Andrea Chiarato l’assessorato allo sport, a Gianluca Di Cocco marina e turismo, mentre è ancora mistero sul nome dell’assessore all’urbanistica in quota al partito più votato.

Sono attesi nelle prossime ore i due nomi della Lega, a cui spetta anche la poltrona di vicesindaco e che sono gli unici mancanti.

Raimondo Tiero tornerà a essere Presidente del consiglio.