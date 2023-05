Lenola, un solo candidato sindaco alle amministrative del 14 e 15 maggio

LENOLA – Anche Lenola è tra gli otto comuni pontini al voto per le prossime amministrative del 14 e 15 maggio. Comune che registra un primato: ha un solo candidato sindaco che a questo punto avrà come unico sfidante il quorum. Il piccolo comune che conta circa 4mila abitanti avrà la possibilità di scegliere solo Fernando Magnafico, sindaco uscente, espressione del centrodestra locale. Il centrosinistra infatti, non ha individuato il suo candidato, così come le liste civiche. La battaglia dunque sarà solo contro l’astensionismo, Magnafico potrà essere rieletto se almeno il 40% dei suoi concittadini aventi diritto andranno a votare.