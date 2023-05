Oroscopo del giorno 21 Maggio 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, dovreste abbandonare la diplomazia e cercare di liberare il vostro lato più deciso: vi accorgerete che la vita affettiva riprenderà quota più in fretta di quanto avreste pensato. Single: se avete un appuntamento importante per voi, cercare di non fare il passo più lungo della gamba. Professionalmente, i pianeti vi invitano a stabilire nuovi contatti per evolvere e fissare le pietre miliari della vostra attività e, soprattutto, dovreste far conoscere di più le vostre qualità. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene ed avete voglia di migliorare il vostro aspetto: parrucchiere, massaggi, shopping, qualsiasi cosa vi farà sentire felici.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, siete più passionali del solito ed il partner non rimarrà indifferente al vostro cambiamento di atteggiamento. Single: avete adottato un approccio diverso e questo aumenta le possibilità di conoscere una persona interessante. Professionalmente gli aspetti planetari lavorano per la crescita: la prospettiva di evoluzione vi dà maggiore fiducia e vi permette di proiettarvi in un futuro migliore. Per quanto riguarda la salute, vi sentite molto bene e vi godete la vita: le conseguenze sono molto positive per il corpo e la felicità è riflessa da tutti i pori della vostra pelle.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno e tenderà a rendervi nervosi ed aggressivi. Sentimentalmente, in coppia tutto sembra darvi fastidio: non è il momento migliore per iniziare a fare dei cambiamenti. Sarebbe saggio restare in disparte ed evitare tutti i tipi di discorsi. Single: le Stelle non favoriscono gli incontri: se avete qualche appuntamento dovreste rimandarlo rispettosamente. A lavoro, potreste scoprire che alcune persone stanno cercando di mettervi i bastoni fra le ruote: sarà necessario porre fine a questo clima piuttosto malsano, ma aspettate qualche giorno per risolvere il problema. Per quanto riguarda la salute, non dovreste assumervi alcun tipo di rischio: è davvero un giorno in cui dovrete fare tutto al rallentatore.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, il pianeta vi spinge al rinnovamento, a seguire strade diverse, a percorrere sentieri mai esplorati finora, e tutto questo avrà un impatto molto positivo per la vostra vita insieme. Single: difficilmente riuscirete a sfuggire ai giochi passionali di chi da tempo vi osserva e cerca di entrare nella vostra vita. Professionalmente, un certo gusto per l’avventura vi permette di far fronte alle novità: l’energia emanata da Plutone aumenta il vostro margine di manovra e vi consente di sfidare egregiamente i collaboratori. Per quanto riguarda la salute, non avete nulla da temere: siete in ottime condizioni sia fisiche che morali.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia sarà una giornata cupa: il partner non è sulla vostra lunghezza d’onda e vi sembra molto lontano. Anche se avete dei bei progetti in mente, servirà armarsi di perseveranza per convincerlo. Single: fate attenzione agli errori che potreste commettere durante un incontro. Professionalmente tendete a controllare tutto, a dare molti consigli e a voler dirigere le cose solo dal vostro punto di vista. State attenti perché gli altri non si sentono presi in considerazione e potreste innescare dei conflitti. Per quanto riguarda la salute, vi sentite abbastanza bene: dovreste evitare di superare alcuni limiti fisici. Se siete sportivi limitatevi all’allenamento quotidiano e cercate di concedervi delle piccole pause.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in quadrato con Urano nel vostro segno e l’atmosfera rischia di essere satura. In coppia, se avete l’opportunità di trascorrere un giorno lontano dal partner, potrebbe essere una buona soluzione: i vostri stati d’animo saranno piuttosto negativi e potrebbero peggiorare le cose. Single: non fatevi coinvolgere in discussioni conflittuali e non accelerate per avvicinarvi alla persona che vi piace. A lavoro, potreste avere difficoltà a comunicare ed i rapporti professionali saranno sotto pressione. Per quanto riguarda la salute, vi sentite stanchi e confusi: dovreste concedervi un weekend tranquillo con gli amici.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, tornano la passione e la leggerezza: insieme potrete divertirvi, frequentare gli amici, vivere esperienze piacevoli. Condividere qualcosa è un modo per stimolare lo scambio di idee, ma cercate di aprirvi anche a un dialogo più profondo e confidenziale. Single: potreste incontrare l’anima gemella, ma starà a voi sforzarvi di essere più curiosi e disponibili, accettando nuove esperienze e compagnie o muovendovi di più. Professionalmente è un buon momento per iniziare ad apprendere nuove tecniche. La vostra intuizione è alta e vi renderà molto produttivi. Per quanto riguarda la salute, Venere vi invia una carica di energia che dovrebbe accompagnarvi per un bel po’ di tempo.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. In coppia, avete un rapporto molto forte: vi sentite rassicurati e siete in sintonia col partner. La fiducia e la complicità saranno le parole d’ordine. Single: dovreste avere più fiducia in voi stessi ed esprimere i vostri pensieri; non avete nulla da perdere. Professionalmente state pensando a nuove prospettive per il futuro: dalla riflessione all’azione, a volte c’è solo un passo da fare. Sta a voi decidere se veramente volete fare dei cambiamenti. Per quanto riguarda la salute, siete soggetti ad alcune tensioni nervose o a dolori muscolari: prendetevi più tempo per riposare.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, si annuncia un’atmosfera piuttosto elettrica: non è un buon momento per cercare soluzioni ai problemi quotidiani. Single: evitate le discussioni in contraddittorio per non rischiare di far allontanare il vostro prescelto. Professionalmente gareggerete con i colleghi con idee creative. Siete molto motivati ed avete fiducia in voi stessi. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene, ma dovreste prestare più attenzione ai segnali mandati dal vostro corpo. Un po’ di riposo non vi farebbe male.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sotto questo aspetto astrale si percepisce la necessità o il desiderio di sigillare il proprio rapporto con un contratto, un patto od una cerimonia simbolica: può essere il matrimonio, ovviamente, ma anche investire in una casa, o qualsiasi altra cosa. Single: siete molto affascinanti e potreste persino trovare la vostra metà. A lavoro, potreste perdere il vostro senso dell’organizzazione ed avrete qualche difficoltà a gestire le responsabilità. Calmatevi e restate obiettivi. Per quanto riguarda la salute le vostre forze sembrano ritornare: vi sentite più dinamici e potreste essere tentati di praticare qualche sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Luna è in quinconce con Plutone nel vostro segno. In coppia potreste sentirvi insoddisfatti emotivamente. Cercate di parlare col partner senza colpevolizzarlo di tutte le vostre mancanze. Single: sarà una giornata piuttosto tranquilla. Anche se non riceverete alcuna notizia, cercate di pensare positivamente. Professionalmente, la maggior parte di voi troverà difficile sbrigare le proprie mansioni oggi. Per quanto riguarda la salute, per sentirvi bene e mantenervi sani, dovrete decidere di prendervi cura di voi e delle vostre necessità. Smettete di aspettare che gli altri lo facciano al posto vostro ed agite di conseguenza.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia il partner preferisce le uscite con gli amici facendovi diventare sospettosi. Cercate di chiarire i vostri dubbi ed esternate le vostre emozioni per ottenere alcune risposte. Single: non è una giornata favorevole per i nuovi incontri. Cogliete l’occasione per fare ordine nei vostri pensieri. Professionalmente potrebbe essere necessario prendere delle decisioni difficili per quanto riguarda i vostri collaboratori. Non dimenticate di chiedere consigli ad una persona di fiducia. Sulla salute, avete bisogno di pace e serenità: allontanatevi un po’ da tutti i problemi e cercate di rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.