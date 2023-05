Passeggiare in montagna con gli alpini: l’A.N.A. di Latina con Cethegus per valorizzare il territorio

LATINA – Immersi nei boschi di montagna i borghi collinari dei Lepini regalano sempre emozioni, offrono paesaggi unici, tesori storici, percorsi culturali, e una ricca proposta gastronomica dei prodotti tipici della montagna. Autentiche camminate, per lo più facili su sentieri agevoli, e anche poco faticose, perfette per godersi le belle giornate di sole, respirare l’aria buona della montagna e della natura e ammirare alcuni tra i panorami più belli. Il connubio tra bellezze paesaggistiche, cultura, storia e attività fisica rappresenta un mix davvero suggestivo in grado di esaltare l’immenso patrimonio della zona dei Lepini.

La sezione A.N.A. di Latina, presieduta dall’avvocato Francesco Di Leginio, ha organizzato tre lunghe escursioni in montagna, nei mesi di giugno, luglio e settembre, avvalendosi anche della collaborazione dei coristi del Coro A.N.A. Latina. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento hanno preso parte anche Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa, Antonio Currà, presidente del Rotary di Latina e Mario Pastore in rappresentanza dell’Ansmes.

Un’iniziativa che rappresenta un formidabile veicolo di marketing per il territorio, assicurandogli una visibilità importante in un bacino che durante la stagione estiva prevede la presenza media di circa 1 milione di turisti.

Le manifestazioni rientrano nel circuito dei 250 eventi tra incontri, spettacoli, visite, sport e divertimenti promossi da Cethegus scpa. Un programma unico e senza precedenti che caratterizzerà l’estate della costa a sud di Roma. Iniziative alla portata di tutti, con eventi di ogni dimensione, dai grandi incontri sportivi alle rassegne di cultura e spettacoli fino alle visite organizzate sul litorale, le montagne vicine e nei quattro centri coinvolti: Nettuno, Latina, Sabaudia e San Felice Circeo.

“Le bellezze naturali e paesaggistiche dei nostri territori abbinate alla cultura, allo sport e all’associazionismo rappresentano il nostro ‘tesoro’ -ha affermato l’avvocato Francesco Di Leginio, presidente dell’A.N.A. di Latina- su questi elementi occorre fondare un senso di comunità e rafforzare i valori in cui crediamo. Vogliamo coinvolgere i giovani nei nostri appuntamenti, facendo leva sulla loro passione e voglia di vivere, che ritengo straordinariamente importante anche per il rilancio del volontariato. Chi mi conosce sa quanto ritengo primaria la promozione della cultura della solidarietà fra le nuove generazioni. L’associazione nazionale Alpini-Sezione di Latina, come del resto l’intero mondo della Protezione civile ha come scopo quello di divulgare i principi di solidarietà, civismo e sacrificio. Su queste basi valoriali vogliamo lanciare un messaggio di speranza per la nostra società. Considero preziosa la collaborazione del Rotary di Latina come anche quella dell’Ansmes. Con loro ed insieme a Cethegus intendiamo fare un lungo percorso volto a valorizzare la terra in cui viviamo”.

“L’A.N.A. rappresenta un’eccellenza di Latina in termini di competenze e svolge un grande servizio per la cittadinanza –ha affermato Leonardo Valle, presidente di Cethegus scpa- la valorizzazione del patrimonio naturale, attraverso le escursioni in montagna vanno nella direzione di quella forma di turismo integrato su cui noi crediamo. Attraverso la programmazione di circa 250 eventi estivi gettiamo le basi per la creazione di un forte brand territoriale. Latina ha iniziato a fare sistema, coordinandosi con tutti i Comuni. Noi puntiamo a creare finalmente una sinergia fra enti, associazioni e imprese, promuovendo le condizioni per uno sviluppo economico della nostra zona, che sia sostenibile e rispettoso delle nostre ricchezze”.



Questi gli appuntamenti relativi all’iniziativa ‘Passeggiare con gli alpini’ (giugno, luglio e settembre)

– Escursione del 17 giugno 2023 – Sentiero della Carpinetana Sorgente del Rapiglio

– Escursione del 22 luglio 2023 – Monte Capreo – Croce del Capreo

– Escursione del 16 settembre 2023 – Monte Semprevisa