Plastic Free a Priverno con i detenuti per ripulire le sponde dell’Amaseno

PRIVERNO – Un’altra domenica (il 7 maggio) all’insegna del rispetto per l’ambiente quella realizzata in provincia di Latina grazie all’impegno degli attivisti di Plastic Free. Sono stati loro, insieme ai detenuti che hanno aderito al progetto “Seconda Chance“, a ripulire boschi, città e spiagge in tre luoghi diversi dal centronord al sud. I tre eventi hanno riguardato infatti Priverno, ma anche Bologna e Palmi .

Nell’area di Priverno è stato ripulito il lungofiume dell’ Amaseno, poi il gruppo ha fatto visita all’abbazia di Fossanova e concluso la giornata con un piccolo rinfresco offerto dall’amministrazione comunale di Priverno. Intervenuti all’evento di raccolta anche la sindaca Anna Maria Bilancia, oltre che il referente regionale di Plasticfree Emanuele Pirrera e il referente provinciale di Latina Adriano Salvatori.

Attenzione all’ambiente anche a Pontinia con uno spettacolo di danza al teatro Fellini. “Dopo due anni di intensa collaborazione, Plasticfree e DanzArte – spiega Salvatori – si sono fuse in uno spettacolo unico nel suo genere: danza e rispetto per l’ambiente in una serata all’insegna del vivere ecosostenibile per la quale ringraziamo il comune di Pontinia per il patrocinio e tutta l’amministrazione per aver collaborato attivamente alla riuscita dell’evento”. Il ricavato verrà dato devoluto all’associazione Plasticfree. Ha partecipato all’evento la referente per il comune di Pontinia Daniela Lombardi e l’associazione DanzArte di Margherita e Benedetta Catone.