Pnrr, rischio frodi elevato, alla Guardia di Finanza di Latina arrivano i rinforzi. Costituita una cabina di regia

LATINA – Arrivano i rinforzi a Latina per sorvegliare i progetti finanziati con il Pnrr. Lo ha annunciato al termine di una riunione operativa che si è svolta questa mattina a Palazzo M, nella sede del comando provinciale della Guardia di Finanza di Latina, il comandante interregionale, generale di corpo d’armata Bruno Buratti. Nella sede di Latina il comandante provinciale Giovanni Marchetti disporrà, a partire da metà luglio, di 24 nuovi ispettori assegnati al Nucleo, nodo strategico delle investigazioni più strutturate. Si aggiungeranno agli attuali 34 per un totale di 58 uomini. Altri 13 saranno distribuiti sul resto del territorio: due ad Aprilia, quattro a Cisterna, tre a Fondi e quattro a Terracina.

Con oltre 200 progetti finanziati con i fondi del Piano nazionale di Ripresa e resilienza, per milioni e milioni di euro che si stanno riversando sulla provincia di Latina, si temono gli appetiti della criminalità che si presenta agguerrita sul territorio. “Non si tratta solo di sorvegliare sulla corretta destinazione delle risorse per evitare distrazioni di fondi e frodi, ma anche di favorire gli investimenti che serviranno per la crescita economica e per lo sviluppo di un territorio che ne ha forte bisogno”, ha sottolineato il generale Buratti arrivato nel capoluogo accompagnato dal comandante regionale del Lazio, Virgilio Pomponi.

Uno sguardo attento sia agli appalti che ai vari contributi per ricerca e sviluppo, digitalizzazione, innovazione, solo per citare, che stanno arrivando dall’Europa. “Il nostro monitoraggio riguarda sia i flussi finanziari relativi allo stato di avanzamento dei progetti, sia l’individuazione per esempio delle migrazioni dei codici di attività delle imprese, in funzione dei nuovi contributi”. Evitare insomma che società nascano con il solo scopo di accaparrarsi le risorse per poi volatilizzarsi. “Le frodi in questo settore – ha spiegato il generale Buratti – viaggiano sia attraverso le fatture false, sia con le partite Iva “apri e chiudi”. Noi dobbiamo adeguare i nostri tempi per riuscire ad arrivare quando non sono ancora spariti i soldi. In questa provincia si tratta di fenomeni ben presenti e diffusi. E’ una sfida importante e noi siamo pronti ad affrontarla”.

Dal punto di vista organizzativo sono state anche standardizzate le procedure di lavoro: “A partire dall’analisi di rischio, ai metodi di controllo – spiega il generale Buratti annunciando che – sul tema del Pnrr è stata costituita una cabina di regia a livello regionale e interregionale dove vengono scambiate quotidianamente esperienze”.

Di pari passo prosegue il lavoro di controllo sui bonus edilizi, altro grande settore tema da tempo nel mirino della Guardia di Finanza: “In questo settore ci sono già attività in corso”, ha detto il comandante provinciale Giovanni Marchetti annunciando novità investigative che saranno note in tempi brevi.

Analoga attenzione è stata posta nel corso del briefing operativo all’attività operativa riguardante la lotta alla criminalità organizzata, al traffico di sostanze stupefacenti, ai reati ambientali e alle violazioni di varia natura nel settore delle accise e in particolare sui carburanti, soffermandosi, sotto tale profilo, sulle attività a tutela della trasparente applicazione dei prezzi, sui controlli sulla qualità dei prodotti e sulle forme di contrabbando.