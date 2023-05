Primo premio nazionale a Verona per l’Orchestra Sermoneta

SERMONETA – Questa mattina l’orchestra “Sermoneta”, composta dagli studenti dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo Donna Lelia Caetani, ha vinto il primo premio al 7° Concorso Nazionale “Scuole in musica” che si sta svolgendo a Verona.

Gli studenti hanno suonato magistralmente con la supervisione dei loro docenti Francesco Ruggiero, Pio Spiriti, Dora Nevi e Pierpaolo Eramo, ottenendo il punteggio di 95/100 e aggiudicandosi il primo premio nella sezione Orchestra davanti a tante altre scuole provenienti da tutta Italia.

«Un grande orgoglio per tutta la comunità di Sermoneta, che vanta una scuola di qualità: sono felice di aver creduto fin dall’inizio nell’istituzione dell’indirizzo musicale alla scuola di Sermoneta, insieme ai vari dirigenti scolastici che si sono succeduti, dando la possibilità a decine di studenti di studiare musica e di coltivare le loro aspirazioni», spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli, che insieme al consigliere delegato alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli rivolgono le «congratulazioni a tutti gli studenti e naturalmente agli insegnanti a nome di tutta l’amministrazione comunale per questo primo premio: la nostra città è celebre in Italia anche per la musica e ora a contribuire a questa fama c’è anche la nostra Orchestra. Ora, ragazzi, vi aspettiamo a Sermoneta per ascoltare la vostra musica ed applaudirvi».