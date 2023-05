Rocca a Latina per Matilde Celentano: “Faremo il nuovo ospedale”

LATINA – Il Governatore della Regione Lazio Francesco Rocca ha fatto visita a Casa Latina, point elettorale del candidato sindaco del centrodestra Matilde Celentano per la chiusura della campagna elettorale. Presenti, tra gli altri, il Senatore Nicola Calandrini, presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale del partito, il candidato sindaco Matilde Celentano e il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia l’On Paolo Trancassini.

“Siamo tantissimi, vi ringrazio ma voglio ringraziare anche il Governatore Francesco Rocca, per essere tornato qui a Latina per la prima volta da presidente della Regione Lazio – ha dichiarato il Senatore Nicola Calandrini – Noi auspichiamo che da lunedì sera divenga realtà quella filiera di governo che unirà Latina al Parlamento passando per la Regione Lazio. Un sogno che questo territorio aspetta da troppi anni. Abbiamo necessità di risposte immediate soprattutto su due fronti: prima di tutto le condizioni dell’Ospedale Santa Maria Goretti e del suo pronto soccorso. Non è possibile che 8 ambulanze, cosa che è avvenuta pochi giorni fa, rimangano ferme perché non ci sono barelle per i pazienti. Ci vorrà un po’di tempo, Rocca è presidente da poche settimane ma dobbiamo dare risposte ai nostri cittadini. L’altra emergenza riguarda il nostro lungomare: abbiamo un tratto, quello dove insiste il Parco Nazionale, dove si procede a senso unico a causa della costa che sta franando. Abbiamo bisogno di alcune autorizzazioni da parte della Regione Lazio per avviare i lavori e io spero arrivino al più presto. Con una promessa: se lunedì, come credo, Matilde Celentano sarà sindaco, sarà completamente a sostegno, con tutta l’amministrazione, del lavoro di Rocca e della sua giunta. Ci tengo anche a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati con entusiasmo in questa campagna elettorale che ci ha visto attivi davvero senza sosta”.

“Non potevo mancare per la persona di Matilde Celentano, per quello che rappresenta e per il fatto di essere riuscita ad unire il centrodestra – la dichiarazione del Governatore Rocca – Non abbiamo più scuse, ci stiamo mettendo la faccia e stiamo prendendo degli impegni chiari per i cittadini. Questo territorio è fatto di 600 mila persone che non possono andare a Roma per trovare risposta ai loro bisogni. Noi vogliamo investire per fare in modo che Latina possa curare i suoi cittadini e quelli della sua provincia e mi spiace che non sia stata fatta questa programmazione elementare negli scorsi anni. Mi impegno per dare più posti letto a cardiochirurgia invertendo la tendenza romanocentrica degli ultimi anni ma posso anche confermarvi che ci saranno, nel breve periodo, investimenti per il pronto soccorso del Goretti, che versa in condizioni pietose. Ma non dimentichiamoci che questa città si avvia verso il centenario, una data importantissima per la quale vi posso già dire che rifinanzieremo una legge regionale emanata dalla giunta Storace, quella sulle città di fondazione, perché queste non siano mai più citta depotenziate. Oggi noi stiamo perdendo un’altra occasione, quella del Giubileo, perché non è stata fatta una programmazione e adesso ne paghiamo lo scotto. Altro dato: partiranno a brevissimo i lavori per la Roma –Latina e la Cisterna Valmontone, non sono promesse ma progetti in essere. La Regione Lazio sarà accanto a Matilde Celentano”.