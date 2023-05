Roghi al Lido di Latina, Damiano Coletta: “Circostanze singolari anche come tempistica prima e dopo le elezioni”

LATINA – Mentre sono in corso le indagini della polizia sui due incendi al Lido di Latina avvenuti uno la sera prima delle elezioni e uno ieri sera, cresce il senso di inquietudine tra gli operatori del Lido e non solo. I roghi, entrambi appiccati mentre pioveva da ore, sono evidentemente dolosi e su questo ha aperto un’inchiesta la Procura della Repubblica di Latina che indaga contro ignoti. In particolare l’attenzione è puntata sul rogo di ieri sera, che ha devastato il Primo Chiosco, una volta Topo Beach, oggi assegnato ad una cooperativa di ragazzi che lo gestivano come vincitori di un bando regionale.

Per molto tempo, dopo che l’Amministrazione Coletta aveva rimesso a bando le aree sul Lungomare tra Capoportiere e Rio Martino, si erano succedute una serie di rinunce e questa circostanza fu oggetto di un esposto in Questura che consentì di tenere fuori quella concessione e di avocare l’area al Comune.

In queste ore, è proprio l’ex sindaco Damiano Coletta, sconfitto ieri nettamente dalla candidata del centrodestra Matilde Celentano, a commentare i fatti e a porsi le domande che molti si stanno facendo in queste ore, annunciando anche una nota stampa sulla vicenda.

“Mi spiace che si torni ad avvelenare i pozzi, ma ora spetta alla Procura a fare le indagini”.