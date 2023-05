Roland Garros, Giulio Zeppieri vince ancora ed è al tabellone principale

LATINA – Giulio Zeppieri ha vinto oggi il terzo incontro delle qualificazioni e accede così al tabellone principale del Roland Garros. Il tennista di Latina ha battuto Federico Ferreira Silva per 6-4 6-1, chiudendo il match in un’ora e 24 minuti. Grande la gioia del pontino che posta la foto scattata da Andre Ferreira / FFT e scrive: “Le visage de la qualification. Grazie per i messaggi che mi state inviando dall’Italia…continuiamo a credere nei nostri sogni”.

Zeppieri è il primo dei 16 qualificati al main draw, ma dovrà attendere domani (venerdì) per sapere chi sarà il suo prossimo avversario. Le qualificazioni si chiuderanno infatti domani.