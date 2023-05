Salvini a Latina tiene a battesimo il corso di formazione sul nuovo codice degli appalti pubblici

LATINA – La Prefettura di Latina, l’ANCE Latina, associazione nazionale costruttori edìli e la camera di commercio Frosinone – Latina hanno dato il via oggi ad una iniziativa comune di formazione sul nuovo codice degli appalti pubblici. Al teatro Moderno di Latina l’evento si è aperto con una tavola rotonda tematica alla quale hanno preso parte il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il prefetto di Latina Maurizio Falco, il Presidente della camera di commercio di Frosinone e Latina, Danilo Del Gaizo ,vice Avvocato Generale dello Stato, Pierantonio Palluzzi, presidente di ANCE Latina e Giovanni Sabbato, Consigliere di Stato.

Salvini si è a lungo intrattenuto sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina e ha voluto sottolineare l’importanza della nuova normativa sugli appalti pubblici: “Ora ci vorrà la metà del tempo e la digitalizzazione – ha assicurato – garantirà la trasparenza delle procedure”. Per Il Ministro è stata anche l’occasione per un’analisi del voto

La collaborazione tra organi dello Stato e con le realtà virtuose del territorio sono state al centro dell’intervento del prefetto di Latina , Maurizio Falco

Ad illustrare le modalità e gli obiettivo del corso è stato il presidente di Ance Latina Pierantonio Palluzzi

“La sfida del nuovo Codice dei Contratti Pubblici è un’iniziativa che si innesta in un solco già tracciato che è quello, appunto, del Modello Latina. Un modello che sottolinea l’importanza di un’alleanza strategica tra Istituzioni, Enti, imprese e rappresentanze sindacali per lo sviluppo e la crescita dei territori. Un approccio condiviso, con spirito di squadra, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, dalla Prefettura di Latina e da sua Eccellenza il Prefetto, Maurizio Falco. La messa a terra di questo ‘Modello’ ha portato alla scelta di realizzare il corso di formazione al quale

diamo il via oggi con un programma altamente qualificato, che vede impegnate le migliori professionalità”, ha detto il Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora

A seguire ha preso il via la prima delle quattro giornate di formazione che comporranno il corso, relatore Arturo Cancrini.