Schiacciato da una balla di fieno, grave un agricoltore a Pontinia

PONTINIA – Schiacciato da una balla di fieno che gli è caduta addosso, è grave un agricoltore a Pontinia. L’incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio in un’azienda zootecnica che si trova sulla Migliara 52 sinistra. L’uomo un 68enne di Terracina è stato soccorso e trasportato in codice rosso con l’elicottero dell’Ares all’ospedale San Camillo di Roma. Sul posto sono intervenuti per le indagini i carabinieri e la Asl. Secondo una prima ricostruzione la balla di fieno era impilata su altre due e per ragioni da accertare si è rovesciata sull’agricoltore.