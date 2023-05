Seconda giornata di voto per il ballottaggio ad Aprilia: domenica affluenza in netto calo

APRILIA – Ultimo atto oggi delle elezioni amministrative in provincia di Latina, con il ballottaggio in corso ad Aprilia. Cala di oltre sette punti l’affluenza rispetto al primo turno dopo che alle 23 di ieri si è conclusa la prima delle due giornate di voto. Si è recato alle urne il 33,08% degli aventi diritto, contro il 40,29% della stessa ora il 14 maggio, dunque decisamente in calo rispetto al primo turno e comunque il dato più basso tra i comuni alle urne nel Lazio.

I seggi sono stati riaperti alle 7 di questa mattina e si potrà votare fino alle 15 per scegliere chi sarà il prossimo sindaco della terza città del Lazio, tra Lanfranco Principi, candidato del centrodestra, e Luana Caporaso, sostenuta da una una coalizione di liste civiche. Entrambi hanno lavorato nella giunta del sindaco uscente Antonio Terra. Il primo ha raccolto al primo turno il 46,82% delle preferenze contro il 42,19% della seconda.