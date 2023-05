(la foto di Giulio Zeppieri è di Adelchi FIoriti/FITP per internazionalibnlditalia)

LATINA – Il tennista Giulio Zeppieri saluta gli Internazionali d’Italia al primo turno. Il 21enne di Latina ha perso in tre set contro Daniel Altmaier n. 65 ATP al termine di un match durato 2 ore e 39 minuti. Una sfida conclusasi sul punteggio di 7-6, 4-6, 6-0, durante la quale l’atleta pontino ha vinto il secondo parziale in 50 minuti rimontando con una serie di cinque giochi consecutivi che hanno portato al terzo set l’avversario. Qui le speranze si sono spente definitivamente con il pontino che non è riuscito a conquistare nemmeno un game. Zeppieri, che quest’anno è allenato dal coach Massimo Sartori , ha commesso tanti errori che hanno favorito il tedesco.