Torna il Premio Pavoncella alla creatività femminile

SABAUDIA – Si terrà il 24 giugno nella Corte comunale di Sabaudia la dodicesima edizione del Premio internazionale “Pavoncella alla creatività femminile” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Un premio – spiegano gli organizzatori – rivolto a “donne che, lontane dai riflettori e dai salotti televisivi, ne costituiscono da sempre la forza trainante in virtù dei prestigiosi traguardi professionali raggiunti”.

Quest’anno il “Pavoncella” ha anche voluto dedicare alla storica dell’arte Lea Mattarella (nella foto a destra), una mostra che sarà visitabile dal 24 giugno al 25 luglio nelle sale del Museo Greco di Sabaudia. “Si intitola “Lungo i sentieri di Lea” – spiega in una nota l’ideatrice e organizzatrice Francesca D’Oriano – e farà capire a quanti non hanno avuto la fortuna di conoscerla quale sia stato come storica dell’arte, docente e giornalista, il percorso culturale e professionale di Lea Mattarella, che del Premio fu l’entusiasta e generosa giurata”.

In attesa di formalizzare i nomi di tutte le vincitrici l’organizzazione ha rivelato quelli di due “Eccellenze in rosa” che il 24 giugno saranno insignite degli Speciali Riconoscimenti di Donna dello Stato, per lo Stato e di Donna dell’Anno. Sono rispettivamente Margherita Cassano, prima donna eletta Primo Presidente della Corte di Cassazione e Adriana Albini, collaboratrice scientifica dell’Istituto Europeo di Oncologia IEO, inserita dalla Bbc tra le cento donne più influenti ed ispiratrici del mondo per le sue ricerche sulla prevenzione oncologica.

“L’Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Alberto Mosca e dell’assessore alla Cultura ed al Turismo, Giovanni Secci, hanno condiviso – aggiungono dall’organizzazione ricordando i compagni di viaggio di questa dodicesima edizione – senza il cui aiuto la “Pavoncella” non potrebbe continuare a volare così in alto. Sono: Intesa Sanpaolo (main sponsor); Terna, Ania, Acea, Unaprol, Mapam s.r.l., Chopard, Scovaventi, Grimaldi Lines”.