Un murales per il canile di Latina. E domenica è Open Day

LATINA – Un murales per l’Associazione Amici del Cane. Lo ha donato l’artista romana Lola Poleggi che lo ha realizzato sui container che fungono da ufficio e infermeria del Canile di Chiesuola gestito da circa trent’anni proprio dalla Odv di Latina.

“La street artist e tatuatrice romana, amante degli animali e sensibile agli importanti temi di attualità, proprio in questi giorni sta lavorando al murales che sarà inaugurato domenica 28 maggio in occasione del secondo Open Day al Canile”, spiegano i volontari degli Amici del Cane di Latina che con amore e passione si occupano della salute e del benessere di cani e gatti senza padrone cercando per loro famiglie pronte ad accoglierli.

Lo spirito dell’open day è quello di “una giornata di festa durante la quale scoprire cosa vuol dire prendersi cura di un amico a quattro zampe, i doveri, le responsabilità che comporta ma soprattutto l’immenso amore che si riceve – spiegano ancora i gestori del canile – Un modo divertente e spensierato per conoscere le varie attività dell’Associazione, non solo nell’aiuto costante di cani e gatti, ma anche nelle campagne di sensibilizzazione contro il randagismo e a favore della sterilizzazione. Si potranno conoscere gli ospiti del canile, le loro storie, troppo spesso fatte di maltrattamenti e di abbandono, il loro grande cuore capace in ogni momento di fiducia e amore sconfinati”.

Le visite guidate alla struttura si terranno nella giornata di domenica 28 maggio dalle 10 alle 14. La partecipazione è libera e gratuita.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato.

Per info: 0773.662177, 375.6459655 (Whatsapp) e associazioneamicidelcane@gmail.com