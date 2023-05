Vittorio Sgarbi giovedì a Latina per Matilde Celentano

LATINA – Giovedì a partire dalle ore 17.30, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi farà visita a Latina. Ad accoglierlo il presidente della V Commissione Bilancio e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il Senatore Nicola Calandrini. Il sottosegretario Vittorio Sgarbi è candidato alle prossime elezioni amministrative di Latina come capolista della lista Matilde Celentano Sindaco e la prima tappa della visita sarà proprio il point elettorale del candidato Sindaco “Casa Latina” di Corso della Repubblica.

Successivamente la delegazione farà visita alla Casa del Combattente, uno degli edifici di fondazione della città e al Museo Duilio Cambellotti, entrambi in Piazza San Marco.

“L’impegno in prima linea di Vittorio Sgarbi nelle prossime elezioni amministrative non può che inorgoglirci – spiega il Senatore Calandrini – Latina è una città giovane, che peraltro si avvicina al proprio centenario ma insiste su un territorio che possiede una storia millenaria, con tracce reali di insediamenti addirittura preromanici. La storia e le radici pontine, a partire dall’architettura razionalista che caratterizzano il nostro territorio nel mondo, non vanno demonizzate ma valorizzate: si tratta di un collante essenziale per la nostra comunità e anche di un volano dal punto di vista turistico. Un potenziale inespresso e negli ultimi anni quasi sottaciuto. Un errore che non possiamo più permetterci”.