Attesa per il “Corri a Fondi”, evento tra podismo, sport giovanile, scoperta dei siti storici e solidarietà

Il 31esimo Grande Slam Uisp “Natalino Nocera” è giunto all’ottavo capitolo: sabato 17 giugno andrà in scena infatti l’undicesima edizione della “Corri a Fondi”, organizzata da una delle realtà più attive e coinvolgenti del panorama Uisp, la Fondi Runners 2010. Si tratta di un’affascinante gara notturna, abbinata al settimo “Trofeo Avis” e all’attesissima “Corri a Fondi Junior”. Quest’ultima consiste in una serie di gare non competitive sulla distanza di circa 400 metri, programmate a partire dalle 18 in viale Vittorio Emanuele III e riservate a bambini da 0 a 5 anni, da 6 a 9 anni e da 9 a 12 anni. Tutti i piccoli partecipanti saranno premiati con dei gadget offerti dall’azienda TuttoGiocattoli, con dei libri della Mondadori e con un gustoso gelato. A loro andrà anche una speciale medaglia commemorativa dell’evento, destinata anche a tutti i “grandi” che taglieranno il traguardo. L’iscrizione dei ragazzi sarà ad offerta libera ed il ricavato sarà destinato all’associazione KoolKids che assiste le persone affette da una rarissima malattia, la Sindrome di Koolen de Vries. Una di queste persone, la piccola Maria, parteciperà alla gara con il pettorale numero uno ed è praticamente certo che raccoglierà gli applausi di tutti i presenti. Alle 20, invece, prenderà il via la gara podistica sulla distanza di dieci chilometri, in un orario che ha riscosso grande successo in città perché più adatto per le esigenze della viabilità e dei commercianti: si percorreranno le vie del centro storico compiendo 4 giri attraverso il corso principale, sotto il castello baronale e nei suggestivi angoli del Quartiere Ebraico. La scoperta di questi luoghi affascinanti, inoltre, sarà possibile per tutti e in modo assolutamente gratuito, grazie ad un accordo tra gli organizzatori e il Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Gli ingressi saranno aperti, dunque, e i ragazzi del servizio sociale dell’Ente Parco, che ha patrocinato la manifestazione, saranno a disposizione per delle visite guidate. Hanno offerto il loro patrocinio anche il Comune, la Banca Popolare di Fondi, il Mof e la Confcommercio Lazio Sud. Tornando alla gara, l’anno scorso si impose in ambito maschile Diego Papoccia del Runners Team Ferentino, con un tempo di 33’50’’, davanti a Francesco Coppa e Marco Ludovici. Tra le donne trionfò Francesca Sabatini della Polisportiva Atletica Ceccano (41’21’’) davanti a Wissia Rinaldi e Fabiola Desiderio. Per l’undicesima edizione si è deciso di premiare i primi tre e le prime tre della classifica generale e i primi cinque e le prime cinque delle singole categorie e dell’elenco dei tesserati Avis. I trofei, tra l’altro, consistono in realizzazioni artigianali a cura di ragazzi speciali assistiti dall’Associazione “Allegra Brigata”. Altri riconoscimenti andranno anche alle prime cinque società con un minimo di 20 atleti al traguardo. I ricchi premi saranno consegnati dalle autorità locali in una cerimonia prevista a partire dalle 22. Il ritrovo è fissato alle 17 in piazza Matteotti, per tutte le informazioni consultare il sito uisplatina.it