Celentano presenta gli assessori: “Prima giunta sul piano assunzionale”

LATINA – Si terrà il 14 giugno il primo consiglio comunale di Latina dopo le elezioni amministrative, passaggio formale per l’avvio completo della consiliatura di Matilde Celentano. La convocazione dell’assise avverrà lunedì, alla scadenza dei dieci giorni previsti come termine massimo. Nel frattempo si sarà già riunita la prima giunta, in programma a metà della prossima settimana: “Il primo punto è il piano assunzionale”, ha spiegato la sindaca. Ma ci sarà anche da formalizzare le scelte relative allo staff fino ad oggi ferme e indispensabili per garantire la piena funzionalità dell’apparato.

Intanto Celentano questa mattina ha presentato pubblicamente l’esecutivo nominato con decreto la sera del 1 giugno e ha rivendicato la celerità dell’operazione a dispetto delle critiche. “I consiglieri sono stati proclamati venerdì scorso e in meno di una settimana abbiamo la giunta”, ha detto.

Nel gruppo degli assessori presentati nella sala De Pasquale del Comune, c’è anche il più giovane assessore d’Italia: Antonio Cosentino eletto nella lista di Forza Italia, al quale è stata assegnata la delicata delega alle attività produttive. “Non possiamo solo dire che vogliamo dare spazio ai giovani, lo dobbiamo anche fare e noi abbiamo inserito Antonio Cosentino che passerà alla storia come uno degli assessori più giovani d’Italia e con lui Andrea Chiarato, 35, e Francesca Tesone, 33 anni”, ha aggiunto la sindaca rimarcando che alla sua lista sono andati gli assessorati chiave del Bilancio, con la tecnica Ada Nasti, e all’urbanistica con l’avvocata Annalisa Muzio. Poi i veterani: Michele Nasso, Gianluca Di Cocco e Massimiliano Carnevale, quest’ultimo anche vicesindaco in quota alla Lega. Assente per questioni familiari, Franco Addonizio. (le deleghe)

“Lavoreremo in continuità con la precedente amministrazione, perché così fa un’amministrazione che voglia essere seria. Se ci sono progetti in essere, li porteremo a termine, ma da questo momento basta guardarsi indietro. Non ci sono buoni e cattivi, ci siamo noi ora, a lavorare da oggi per dare risposte”, ha detto Celentano.