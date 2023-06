Gazebo di un bar a fuoco in pieno centro a Latina

LATINA – Gazebo di un bar a fuoco giovedì notte in pieno centro a Latina. E’ accaduto a un locale che si trova in via Emanuele Filiberto, accanto al distributore di benzina Ip. L’interno dell’attività che si trova sul marciapiede nella zona del Nicolosi e che da tempo era ormai chiusa, è stata ridotta in cenere. La struttura è stata transennata dai vigili del fuoco intervenuti dopo essere stati allertati dai residenti. Sul posto anche i carabinieri. Sulle cause delle fiamme al momento non si conoscono altri particolari, ma i militari non escludono al momento nessuna pista, neppure quella di un gesto doloso.