Incidente mortale sulla Migliara 47, perde la vita un uomo di 38 anni

SABAUDIA- Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Migliara 47, tra Sabaudia e Pontinia. A scontrarsi uno scooter e una moto. Nei pressi dell’incrocio con via Portosello, l’uomo in sella al motociclo è stato sbalzato a terra. Sul posto i sanitari del 118 ma per l’uomo, un operaio indiano di 38 anni, non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri.