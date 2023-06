Terracina, spacca con un pugno il vetro blindato del Cup, operatori terrorizzati: arrestato un uomo di Roccagorga

TERRACINA – Caos e paura ieri al Fiorini di Terracina dove un utente ha mandato in frantumi con un pugno il vetro blindato del Cup dell’ospedale. L’ uomo di Roccagorga poco dopo è stato arrestato dalla polizia e sarà processato per direttissima.

I fatti: il cittadino ha dato in escandescenza perché, dopo aver prenotato una vista in regime privatistico con un professionista in servizio presso il Fiorini, quando è arrivato all’appuntamento non ha trovato il medico. Il mancato preavviso gli ha fatto totalmente perdere le staffe e, oltretutto senza motivo, se l’è presa con gli operatori del Centro Unico di Prenotazione che per lo spavento si sono barricati all’interno della stanza chiamando il 112. Si sono vissuti momenti di forte tensione anche nell’atrio dell’ospedale dove altri utenti erano in attesa di essere chiamati agli sportelli.

La Asl ha sporto denuncia e la direttrice generale Silvia Cavalli ha espresso forte condanna per quanto accaduto oltre che solidarietà agli operatori aggrediti che sono – ha ricordato la manager – pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Appureremo – aggiunge Cavalli – perché la visita non sia stata annullata prima dell’arrivo del paziente, ma nulla può giustificare un atteggiamento del genere. I cittadini, se necessario, devono protestare nelle forme che sono loro consentite, tutto il resto non è accettabile”.

La Asl sta provvedendo già oggi alla sostituzione del vetro blindato, quanto agli operatori invece cresce il clima di paura.

A Latina ieri un altro episodio era avvento al pronto soccorso del Goretti dove un 45 enne di origini polacche ha picchiato con l’asta di una flebo due infermieri medicati con prognosi di 7 e 10 giorni per contusioni. Anche in questo caso la Asl ha sporto denuncia