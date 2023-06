Trovati con arnesi atti allo scasso, due persone denunciate a Gaeta

GAETA – La Polizia ha denunciato ieri due persone, M. C. 53 anni, originario della Provincia di Napoli e L. V. G. 35 anni, originario della Provincia di Frosinone, poichè trovati in possesso di chiavi alterate e grimaldelli e di strumenti atti ad offendere. I poliziotti del Commissariato di Gaeta hanno notato i due che si aggiravano, con fare sospetto, nei pressi di alcune auto in sosta nel centro cittadino e alla vista della pattuglia, hanno cercato di dileguarsi ma sono stati immediatamente raggiunti e controllati dagli Agenti.

Sono stati trovati in possesso di un coltellino con punta acuminata e di arnesi idonei a scassinare le serrature. Sono stati denunciati e il Questore di Latina ha ritenuto applicare nei loro confronti la misura di prevenzione del divieto di ritorno con foglio di via obbligatorio da Gaeta.