Festival pontino, il 14 luglio nella loggia dei Mercanti, Giovanni Albini

SERMONETA – Venerdì 14 luglio appuntamento speciale al Festival Pontino di Musica nella loggia dei Mercanti di Sermoneta. Alle ore 21 Giovanni Albini, che il pubblico ha già potuto ascoltare nel bel concerto per solo ukulele lo scorso 11 luglio a Palazzo Caetani di Cisterna di Latina, si esibisce con i suoi allievi nel concerto finale del corso di perfezionamento. Il pubblico avrà occasione di ascoltare il repertorio originale per ukulele, la piccola chitarra hawaiana discendente del cavaquinho portoghese, oltre ad arrangiamenti e trascrizioni, eseguito sia dai singoli allievi che in ensemble. A impreziosire la serata sarà la partecipazione del pubblico: grazie alla disponibilità e collaborazione di Aquila Corde Armoniche, il più importante produttore di corde per ukulele a livello internazionale, saranno messi a disposizione una trentina di ukulele con cui il pubblico e i sermonetani potranno prendere confidenza e provare a suonare.

Nato a Pavia, classe 1982, Giovanni Albini è uno dei più rinomati interpreti di ukulele in Italia, nonché docente dell’unico corso di ukulele in un Conservatorio italiano, ad Alessandria, e a Sermoneta dello specifico Corso di perfezionamento. Insegna Composizione presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano), è titolare della cattedra di Teoria, Ritmica e Percezione Musicale e responsabile per la ricerca artistica presso il Conservatorio di musica “Antonio Vivaldi” di Alessandria. Si è diplomato in Composizione con lode presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, ha conseguito il diploma di perfezionamento sempre in Composizione presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Roma, si è diplomato in chitarra classica presso il Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia, ha conseguito la laurea triennale e magistrale in Matematica all’Università degli studi di Pavia e un dottorato di ricerca in Composizione (PhD) presso l’Accademia Estone di Musica e Teatro di Tallinn. Ha tenuto conferenze e lezioni in varie istituzioni, tra le quali si possono ricordare la Yale University, l’Universidad Nacional Autónoma de México, la Open University, la Lithuanian Union of Composers e la Biennale di Venezia. Sue composizioni e trascrizioni sono state eseguite in tutto il mondo da rinomati interpreti; l’etichetta discografica olandese Brilliant Classics ha pubblicato tre cd monografici contenenti suoi lavori. Si è inoltre dedicato alle colonne sonore, componendo musica e lavorando al sound design di decine tra istallazioni artistiche, mostre, trailer, video commerciali e videogiochi. La sua attività di ukulelista si concentra sul repertorio contemporaneo (recente la pubblicazione per Da Vinci del suo album A Contemporary Ukulele), e su sue originali trascrizioni del repertorio classico, moderno e contemporaneo. Organizza e codirige l’Ukulele International Conference, la cui prima edizione del 2021 è stata ospitata dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Milano. Si è esibito nei principali festival ukulelistici internazionali e in prestigiose sale da concerto. Nella primavera 2023 è stato invitato a presentare presso la Juilliard School di New York e il Curtis Institute di Filadelfia la sua ricerca artistica in lezioni concerto dedicate alla musica contemporanea per ukulele.

Info: info@campusmusica.it, tel. 329-7540544, www.campusmusica.it

Biglietti: posto unico 2 euro. Per poter assistere ai concerti del Festival Pontino è consigliata la prenotazione via WhatsApp al 329-7540544 oppure via email a biglietteria@campusmusica.it