Mauro Canali e le nuove ricerche su “Il delitto Matteotti”: presentazione a Latina

LATINA – Venerdì 31 maggio alle ore 18, nell’ambito del programma di #laFeltrinelliLatinaIncontra, lo scrittore Mauro Canali presenta la nuova edizione del suo saggio Il delitto Matteotti (il Mulino, 2024). Dialogano con l’autore la storica Sonia Marzetti e la presidente dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali (ISUS aps) di Latina Sparta Tosti. Modera Licia Pastore.

Nel centenario dell’uccisione del politico, giornalista e antifascista italiano, rapito e assassinato il 10 giugno 1924 da una squadra fascista, per aver denunciato più volte le illegalità commesse dalla nascente dittatura di Benito Mussolini, l’autore aggiorna il suo lavoro, frutto di anni di ricerche e di un’indagine quasi poliziesca.

“Il libro di Mauro Canali è il testo di riferimento sul delitto Matteotti, quello che, se non «risolve» il caso, certo porta la maggior quantità di informazioni e argomenti a favore della tesi di una responsabilità diretta di Mussolini. Inseguendo la pista «affaristica» – quella secondo cui Matteotti è stato eliminato perché stava per rivelare dei torbidi affari relativi a una concessione petrolifera –, ricostruendo le vicende del primo e del secondo processo e infine seguendo il destino dei protagonisti del delitto durante il Ventennio, Canali riesce a delineare un quadro vivido e convincente di un affaire che è all’origine del regime fascista e ne riassume emblematicamente le caratteristiche”.

Mauro Canali ha insegnato Storia contemporanea nell’Università di Camerino. Con il Mulino ha pubblicato anche «Le spie del regime» (2004). Fra gli altri suoi libri: «Mussolini e il petrolio iracheno» (Einaudi, 2007), «Il tradimento» (Marsilio, 2013), «La scoperta dell’Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti americani» (Marsilio, 2017) e «Gli uomini della Marcia su Roma. Mussolini e i quadrumviri» (con C. Volpini, Mondadori, 2022). «Il delitto Matteotti» è stato tradotto in inglese per Palgrave.