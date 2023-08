Fondi, dà fuoco a un’auto parcheggiata vicino al Mof: “Geloso di mia moglie”

FONDI – Travisato con una tuta bianca e una mascherina FFP2 ha cosparso il cofano di un’auto di benzina e ha dato fuoco. E’ stato rintracciato dalla polizia l’uomo che ha pesantemente danneggiato una vettura nei pressi del Mof di Fondi giovedì 27 luglio. Sul posto i vigili del fuoco avevano domato il rogo e grazie anche alle telecamere presenti in zona i poliziotti del Commissariato locale avevano ricostruito l’accaduto riuscendo a tracciare l’auto utilizzata dall’uomo per la fuga. Il proprietario della macchina, successivamente rintracciato, ha ammesso le proprie responsabilità e – secondo quanto riferito alla polizia – si è giustificato dicendo di aver agito spinto “dalla gelosia nei confronti della moglie”. L’uomo è stato denunciato per il reato di incendio doloso.