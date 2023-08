Torna libera la gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota

LATINA – E’ tornata in libertà la giudice del Tribunale di Latina Giorgia Castriota accusata di corruzione e sospesa dalle sue funzioni in un’inchiesta della Procura di Perugia nata dopo la denuncia di un imprenditore che si riteneva leso dal comportamento della Gip. Nell’inchiesta erano emersi più episodi di dazioni di danaro da parte di collaboratori della magistrata in cambio di incarichi e gli inquirenti aveva chiesto e ottenuto un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Ora la Castriota ha lasciato gli arresti domiciliari ai quali era stata sottoposta dal mese di maggio dopo un periodo di carcere seguito all’arresto avvenuto ad aprile. La decisione è stata presa dal Tribunale di Perugia che ha accolto la richiesta dei difensori della toga essendo venute meno le esigenze cautelari. La notizia è riportata dal quotidiano Latina Oggi.

La Castriota nel corso dell’interrogatorio di garanzia avvenuto a Rebibbia si era difesa respingendo le accuse e motivando diversamente le dazioni di danaro. Poi gli atti dell’inchiesta erano stati secretati.