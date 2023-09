Settimana della Mobilità Sostenibile, Celentano e Di Cocco: “Così spieghiamo ai cittadini la nostra idea di città”

LATINA – Dare un’idea chiara della direzione che l’amministrazione vuole imprimere alla città di Latina sotto il profilo degli stili di vita e del risparmio energetico, anche in continuità con quanto avviato dalla precedente amministrazione. La sindaca di Latina Matilde Celentano ha presentato così la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile che si aprirà domani a Latina (16-22 settembre) con una serie di iniziative che si svolgeranno in centro.

Più mobilità sostenibile, la promozione fin dalle fasce più giovani di mezzi meno inquinanti – che saranno esposti – privilegiare l’uso della bicicletta e delle passeggiate a piedi per produrre meno emissioni di CO2 e per avere, anche in futuro, una migliore qualità di vita. Ringraziando il consigliere di opposizione Dario Bellini per quanto avviato nella precedente consiliatura, la Celentano ha raccolto il testimone e ha rilanciato sul punto. Accompagnata dall’assessore ai trasporti Gianluca di Cocco, presente la dirigente del settore Daniela Prandi, la prima cittadina ha assicurato: “Abbiamo voluto aderire all’iniziativa europea perché va esattamente nella direzione in cui questa amministrazione intende muoversi. La sostenibilità è un bene di tutti, muoviti sostenibile il nostro motto”.

“In questa settimana daremo una risposta alla domanda, dove vogliamo che i nostri figli vivano, in quale città e in che maniera – sottolinea l’assessore Di Cocco – otto il punto di vista della mobilità, dei trasporti e della sosta. Il coinvolgimento dei bambini è fondamentale perché se riusciamo a fare capire già da oggi che c’è un’alternativa all’automobile, come la biciletta, il monopattino, la passeggiata a piedi credo che la nostra città possa crescere in una maniera migliore”.

L’ISOLA PEDONALE – Conferme sono arrivate da entrambi anche per la permanenza dell’isola pedonale: “Il nostro obiettivo è programmare un’isola pedonale ricca di contenuti, ma sempre partendo dal basso, sentendo chi vive giornalmente il centro”, ha detto la sindaca. “Questa è l’occasione per dimostrare che l’isola pedonale strutturata e condivisa insieme con altri progetti può essere un polmone per la nostra città e portare ai privati le giuste risorse economiche”, ha aggiunto Di Cocco.

IN VIA COSTA – Piccola novità (temporanea) in via Costa dove i nove posti auto presenti nel piccolo slargo che si trova sotto l’ingresso posteriore del palazzo della Provincia che saranno sostituiti da un monumento donato dal Rotary Club, mentre le aree di sosta (più di 9) saranno presenti davanti la ex Banca d’Italia in Piazza della Libertà dove ora non si può parcheggiare : “Questa piccola modifica ci offrirà l’opportunità di vedere come il centro di Latina può essere modificato”, spiega Di Cocco.

LE AGEVOLAIZONI – Durante la conferenza, inoltre, sono state ricordate le agevolazioni previste – e confermate – per i cittadini di Latina che scelgono di utilizzare i mezzi pubblici al posto del mezzo privato. Oltre alle agevolazioni regionali che permettono una riduzione del 90% in base ai criteri dell’ISEE e a quelle nazionali che, tramite il bonus trasporti del MIT, prevedono una riduzione di 60 euro in base a criteri ISEE, ci sono quelle locali citate dall’assessore ai Trasporti. A Latina, infatti, la Csc ha previsto una riduzione del 100% sugli abbonamenti per gli over 65 con ISEE inferiore a 10.000 euro, del 50% per gli over 65 e sempre del 50% per gli studenti.

GLI APPUNTAMENTI – Tanti gli appuntamenti: il primo incontro con la cittadinanza sul Pums (il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) per raccogliere i pareri dei portatori di interessi (pomeriggio di lunedì 18); il Pomos, il polo per la Mobilità sostenibile della Sapienza presenterà una Formula E, un’auto da corsa elettrica, e altri mezzi innovativi “eco” e lo stesso faranno alcune aziende private. Inoltre il Comune esporrà due nuovi mezzi alimentati da combustibile ecologico appena acquistati con fondi europei. Si potrà anche effettuare una visita guidata della rete di piste ciclabili per provare a immaginare l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto alternativo.

Ad anticipare gli appuntamenti della settimana ci sarà, questo pomeriggio alle ore 18 in piazza del Popolo, la “Pigiama run” organizzata dalla Lilt.

IL PROGRAMMA