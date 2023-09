“Motori e Rosse Emozioni”, domenica a Norma arrivano le Ferrari

NORMA – Iniziato il countdown a Norma per l’ottava edizione di “Motori e Rosse Emozioni”, l’evento motoristico organizzato dallo Scuderia Ferrari Club del paese. Domenica 10 settembre sfrecceranno sul “Circuito Norbano”, presidiato a dovere dai commissari dell’autodromo di Vallelunga e dal personale dell’Aisa di Latina, decine di affascinanti Ferrari, ma anche veicoli abarth ed elaborati, vetture d’epoca e splendide auto e prototipi da competizione. L’organizzazione, presieduta da Benedetto Catalani, ha ufficializzato i nomi delle prestigiose realtà partecipanti: gli Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica e Roma Prati, l’Abarth Club Roma, il Club Auto storiche Setino, il Vellucci Racing e la new entry Club Italian Garage. A loro si aggiungeranno tre splendidi modelli partecipanti al Campionato Italiano Velocità Montagna. Saranno tutti protagonisti di suggestivi e coinvolgenti giri in pista, secondo questo programma: alle 10 la parata di auto d’epoca, alle 10,30 le esibizioni di Abarth, Sport ed elaborate, alle 11.10 l’entrata in scena dei gioielli di Maranello e alle 11.50 lo spettacolo ed il ruggito delle vetture da competizione. La stessa sequenza sarà proposta nel pomeriggio, dalle 16.10 fino alle 18.30. In contemporanea si potrà visitare presso la palestra del centro sportivo la Borsa Scambio di modellismo e pittura, arricchita dalla presenza di un artista specializzato nella personalizzazione grafica dei caschi. Nella welcome area, a ridosso dell’Antica Norba, si potranno ammirare i bolidi partecipanti e si potrà visitare lo stand della Diaphorà di Latina, che esporrà in vendita il miele di propria produzione, dei sacchetti di spezie del “Conf-Orto” e degli articoli realizzati nel laboratorio di cucito, uno dei tanti a disposizione dei ragazzi speciali seguiti dall’associazione. Alla onlus e ai suoi progetti lo Scuderia Ferrari Club destinerà il ricavato dell’evento. A tal proposito l’organizzazione, confermando la sua storica propensione alle finalità benefiche, promuoverà la vendita a un costo simbolico del cappellino della manifestazione, di colore rigorosamente rosso Ferrari. All’intensa giornata parteciperanno i vertici di due enti che hanno patrocinato “Motori e Rosse Emozioni”: l’Amministrazione Comunale di Norma, dal vicesindaco Luigi Bisirri al delegato allo Sport Marco De Marchis, e l’Aci di Latina nella persona del direttore Vincenzo Pagano.