Al via la stagione del D’Annunzio, Celentano: “Ho scelto personalmente gli spettacoli, Latina merita il meglio”

LATINA – Ha tenuto a sé la delega alla cultura e con un motivo preciso: “Latina merita il meglio, ecco perchè penso che assumere io stessa il ruolo di assessore alla Cultura sia un modo per far capire quanto sia importante questo ambito. E la presentazione della stagione teatrale lo dimostra. Ho scelto personalmente ogni spettacolo in programmazione al D’Annunzio e voglio che le sue porte siano aperte a tutti, infatti ci sono in programma anche teatro ragazzi, spettacoli fuori abbonamento e gli appuntamenti con le scuole di danza. Il teatro deve tornare a essere la casa di tutti”. Con queste parole la sindaca di Latina Matilde Celentano ha presentato nella sala De Pasquale del Comune di Latina, la stagione teatrale del D’Annunzio. “Riapriamo con una programmazione stabile un teatro chiuso da sette anni e lo facciamo con spettacoli di ogni genere e di altissimi qualità, a un prezzo accessibile a tutti perchè la cultura deve esserlo. Una stagione che rientra perfettamente nell’obiettivo che ci siamo prefissati: fare di Latina capitale italiana della Cultura 2026”.

Presenti alla conferenza anche l’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco, l’amministratore delegato dell’Atcl, il circuito multidisciplinare del Lazio, Luca Fornari e la direttrice artistica Isabella Di Cola.

“Finalmente a Latina torna una stagione stabile, con un programma ricco di spettacoli di prima qualità e che potranno anche portare turisti da fuori città perchè gli appuntamenti sono molto attrattivi non solo per Latina, ma per tutta la regione. L’entusiasmo e la passione mostrate dalla prima cittadina per una rinnovata vita del teatro D’Annunzio ha spinto tutti verso la direzione che questa città merita, con una programmazione adeguata alle sue esigenze”

A presentare l’intera stagione è stata la direttrice artistica di Atcl Isabella Di Cola

A breve verrà presentata anche la stagione del teatro ragazzi, mentre sono già previsti due spettacoli fuori abbonamento a cura di Ventidieci, Pierpaolo Spollon e Nino D’Angelo, ma la programmazione è destinata ad aumentare.