Commemorazione dei defunti e festa delle Forze armate a Priverno

PRIVERNO – Nella ricorrenza della Commemorazione dei defunti, Mercoledì 1° novembre, alle ore 14,30, il Corteo cittadino, con raduno al Parco “Vittime del Covid”, ai piedi del Cimitero, raggiungerà il Cimitero dove verranno deposte, presso i Monumenti ai Caduti, le corone di alloro in onore dei Defunti e dei Caduti in guerra.

Nella Piazza antistante la Chiesa, i musicisti del Complesso Bandistico Città di Priverno terranno un breve concerto, al quale seguiranno i saluti e la benedizione di Don Alessandro Trani.

Sabato 4 novembre, la Cerimonia di celebrazione per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, vedrà esibirsi in corteo l’intera cittadinanza insieme agli Amministratori comunali, i rappresentanti dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine , le Associazioni combattentistiche e d’Arma, le associazioni di volontariato, la banda musicale, in una parata di uniformi e colori grazie alla partecipazione di tanti bambini delle classi di catechismo e degli studenti della scuole superiori, tutti, insieme, a sventolare alto un messaggio di riconoscenza per chi ha lottato per la pace e per chi oggi la difende.

Il corteo si formerà presso Piazza dei Martiri d’Ungheria, per sfilare verso il Sacrario dei Decorati di via Torretta Rocchigiana ed assistere alla Cerimonia dell’alzabandiera, con deposizione di una corona di alloro e lettura della “Preghiera alla Patria”.

Proseguirà fino a giungere nella Piazza del Comune con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti e la celebrazione eucaristica di Don Alessandro Trani in Cattedrale.